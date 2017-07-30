На выставке военной техники в Севастополе вновь агитировали служить России

Ко Дню военно-морского флота соседней России на площади Нахимова в аннексированном Севастополе прошла выставка сухопутной военной техники. Так, уже традиционно, жителям и гостям города рекламируют службу в рядах российской армии.

Здесь военные рассказывают о БТР, Бастионах и других машинах, которые есть на вооружении у российской армии. Желающие могут сфотографироваться на фоне машин и забраться внутрь.

В 2016 году ко Дню ВМФ России здесь же прошла аналогичная акция. Российские военные знакомили с навыками диверсионной деятельности и рассказывали о своем опыте войны в Сирии.

В аннексированном Крыму 30 июля отмечают День Военно-морского флота соседней России. В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».