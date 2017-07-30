Российский флот ожидает пополнение в 30 новых кораблей и судов

Военно-морской флот соседней России в текущем году пополнится 30-ю новыми кораблями и судами, об этом заявил российский президент Владимир Путин в воскресенье, 30 июля, на торжественном приеме в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) по случаю Дня ВМФ.

«Мы будем строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения и по повышению качества боевых кораблей», – цитирует Путина «Интерфакс».

Путин также подчеркнул, что будет оказываться вся необходима поддержка военнослужащим и их семьям.

России и аннексированном ею Крыму 30 июля отмечают День Военно-морского флота соседней России. В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».