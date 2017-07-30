В Молдове снова протестовали против изменений в избирательной системе

В столице Молдовы Кишиневе несколько сотен человек вышли на новую акцию протеста против продления противоречивой реформы избирательной системы, которую на днях одобрил парламент страны.

Демонстранты с флагами Молдовы и Европейского союза собрались перед зданием парламента и выкрикивали: «Воры! Долой диктатуру!»

Противники новой реформы устроили уже несколько акций протеста, с тех пор, как парламент одобрил закон об этих изменениях в четверг, 27 июля.

Документ предусматривает в случае вступления в силу, для чего еще остается подпись президента, в частности, снижение проходного процентного барьера для коалиций политических сил, создания новых избирательных округов и требование к кандидатам декларировать свои доходы.

Критики заявляют, что эти изменения выжмут из парламента небольшие партии и пойдут на пользу двум самым мощным политическим игрокам – сейчас властной проевропейской Демократической партии и сейчас оппозиционной пророссийской Социалистической. Кроме того, критики отмечают, что перед принятием закона практически не было его общественного обсуждения.

Лидер одной из меньших оппозиционных партий «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе обвинил демократов в сговоре с социалистами и создании «картеля» с целью избавиться от политической конкуренции в парламенте.

Критически высказалась по закону и Венецианская комиссия Совета Европы – там заявили, что в случае принятия закона депутаты, избранные в мажоритарных округах, могут попасть под давление бизнес-интересов.

Сторонники изменений утверждают, что они принесут больше открытости в избирательный процесс и повысят подотчетность политиков.

На прошлой неделе, 20 июля, парламент Молдовы принял, а президент Игорь Додон уже через несколько часов подписал другой из законов о реформе избирательной системы, что, в частности, ввел смешанную избирательную систему на смену прежний пропорциональной. Закон предусматривает избрание половины состава однопалатного парламента по партийным спискам и половины в одномандатных округах в один тур. За него тоже голосовали вместе властная Демократическая и оппозиционная Социалистическая партии.

Очередные парламентские выборы в Молдове должны состояться в следующем, 2018 году.