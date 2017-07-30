Парламент Крыма одобрил продажу пансионата «Массандра» в Ялте

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 28 июля дал согласие на отчуждение из государственной собственности путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества пансионата «Массандра», расположенного в Ялте.

Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента.

Ранее общую начальную минимальную стоимость недвижимости оценили в 177 186 440 рублей (около 75 млн грн – КР).

За счет продажи пансионата российские власти Крыма рассчитывают «выполнить плановые показатели неналоговых поступлений» в бюджет аннексированного Крыма на 2017 год.

Ранее СМИ сообщали, что пансионат «Массандра» в Ялте до аннексии Крыма принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому и был «национализирован» российскими властями в сентябре 2014 года.

После весны 2014 года до марта 2015-го года подконтрольные Кремлю власти Крыма проводили процесс так называемой «национализации». По данным издания Форбс, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».