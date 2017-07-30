Российский телеканал RT сообщил о гибели своего репортера в Сирии

Российская телесеть RT, финансируемая из госбюджета и известная пропагандистской направленностью и поддержкой позиций Кремля, сообщила о гибели своего репортера в Сирии.

Как сообщила сеть, журналист Халед аль-Хатеб, который сотрудничал с ее арабоязычным телеканалом, погиб в результате артиллерийского обстрела со стороны экстремистской группировки «Исламское государство», когда освещал боевые действия сирийских правительственных войск против экстремистов в сирийской провинции Хомс, у города Ас-Сухно.

При этом также был ранен его телеоператор, добавили в сети.

По сообщению, 25-летний погибший журналист лишь недавно начал сотрудничать с российской телесетью.

Как заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, это первый в истории этой телесети случай гибели ее сотрудника в горячей точке.

Как сообщали наблюдатели, сирийские правительственные силы освободили от экстремистов сам город Ас-Сухно на пустынном востоке провинции Хомс еще в пятницу. Это был последний город в этой провинции, который еще контролировали боевики «Исламского государства».

Кремль в многосторонней сирийской войне поддерживает силами российских войск режим президента Башара аль-Асада, официально именно в борьбе против «Исламского государства» – хотя, по данным наблюдателей, значительная часть этой боевой поддержки Москвы идет против других противников Дамаска, в том числе и тех, которые имеют благосклонность Запада и арабского мира.