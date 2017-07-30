Украина получила еще три «золота» и «серебро» на Всемирных играх

Украинские спортсмены завоевали еще три золотые и одну серебряную медали на спортивных Всемирных играх, соревнования которых завершились в польском Вроцлаве – все в тайском боксе.

Первую медаль, как заявили в Спортивном комитете Украины, без боя получил тяжеловес Олег Приймачов, потому что его соперник из Польши в финале отказался от боя – «настолько убедительно выглядел в первых двух поединках турнира по таиландскому боксу» украинский спортсмен в весовой категории 91 кг.

Еще одним чемпионом стал Игорь Любченко (категория 63,5 кг) – он, по сообщению, «традиционно не оставил ни единого шанса» сопернику из Ирана.

А Сергей Куляба (категория 67 кг), как написали в Спортивном комитете, «уничтожил» соперника из России в «фантастическом» финальном поединке и тоже стал чемпионом.

Кроме того, Василий Сорокин получил серебряную медаль в категории 75 кг, уступив белорусскому сопернику с минимальной разницей в одно очко.

Таким образом, на нынешних Всемирных играх, проводимых каждые четыре года по неолимпийским видам спорта, Украина имеет 10 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей и заняла пятое место в неофициальном командном зачете.