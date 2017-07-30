Двух украинских заложников освободили из плена боевиков – СБУ

В СБУ сообщают об освобождении от плена поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе двух украинских заложников.

«29 июля при содействии волонтерской группы «Патриот» и Службы безопасности Украины на контролируемую украинскими властями территорию вернулся один из заложников так называемой «ЛНР» – судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко. Девять месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в МГБ «ЛНР», – говорится в сообщении СБУ, опубликованном 30 июля.

«Также домой вернулась еще одна заложница террористов Людмила Сурженко. Несмотря на то, что Людмила является инвалидом с детства, она была обвинена МГБ «ЛНР» в шпионаже в пользу украинских военных и подвергнута пыткам», – отметили в СБУ.

Руденко и Сурженко были внесены в «минские списки», отметили в Службе безопасности.

По информации Киева, в плену поддерживаемых Россией боевиков по состоянию на начало июля находилось 132 граждан Украины, сепаратисты требуют в обмен 600 человек.