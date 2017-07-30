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Путин: 755 дипломатов США должны покинуть Россию

Российский президент Владимир Путин заявляет, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США.

«С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне ощутимо. Потому что из тысячи с лишним сотрудников – дипломатов и технических работников, которые до сих пор работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации», – сказал Путин в интервью ведущему российского телеканала ВГТРК.

Законопроект, в котором говорится о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи в качестве наказания за испытания ракетного оружия, был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Белом доме заявили, что Трамп подпишет законопроект о санкциях.

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