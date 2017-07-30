На улицах Евпатории снимают российский мини-сериал

На улицах Евпатории начались съемки продолжения российского телевизионного сериала «Моя любимая свекровь». об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Сюжет мини-сериала насыщен событиями и повествует о жизни одной большой семьи. В главных ролях – все те же известные актеры театра и кино: Галина Польских, Марина Дюжева, Евгения Дмитриева, Константин Соловьев и другие. В новом сезоне к ним присоединились Ивар Калныньш, Владимир Стеклов и Ирина Крутик. Режиссер-постановщик сериала – Филипп Коршунов, автор сценария – Дарья Алешина», – говорится в сообщении.

Действие сериала развернется на набережных имени Терешковой и имени Горького, улице Пушкина и возле Свято-Ильинской церкви.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском погранведомстве в начале июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».