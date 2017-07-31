Пенс выражает поддержку США союзникам в Восточной Европе

Вице-президент США Майк Пенс выразил поддержку странам Балтии и другим союзникам в Европе, которые обеспокоены возможной агрессией России. Об этом он заявил 30 июля во время визита в Таллинн, откуда поедет в Грузию и Черногорию.

«Это наш посыл странам Балтии. Когда я поеду в Грузию и Черногорию, я скажу то же самое: наши союзники в Восточной Европе, мы с вами, мы с вами ради свободы», – сказал Пенс в интервью Fox News.

В воскресенье Майкл Пенс встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, дальше должен встретиться с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

В понедельник он должен прибыть в Грузию, где тоже выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, две сепаратистские части которой фактически оккупированы Россией, как говорят в Тбилиси.

Там он также посетит учения НАТО, что начались в этой стране.

Визит Пенса завершится в Черногории, новом члене НАТО, в среду вице-президент США примет участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице. Там, как ожидается, он подчеркнет преданность США связям с Западными Балканами и необходимость хорошего управления, политических реформ и соблюдения верховенства права в регионе. В саммите должны принять участие и руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии, Словении и Хорватии.