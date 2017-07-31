В России отменили бесплатный провоз багажа по невозвратным авиабилетам

В России отменили бесплатный провоз багажа для пассажиров с невозвратными авиабилетами.

Такой закон подписал 30 июля президент страны Владимир Путин. Он вступит в силу через 60 дней.

Ранее два комитета Совета Федерации рекомендовали отклонить этот закон, мотивируя свою позицию тем, что он ухудшит социально-экономическое положение граждан, что противоречит конституции.

Агентство newsru.com отмечает, что тарифы, не предусматривающие бесплатный провоз багажа, уже есть у авиакомпаний S7, «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии».