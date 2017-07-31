Полиция Киева по ориентировке о пьяном водителе остановила авто с российскими дипломатическими номерами

В ночь на понедельник, 31 июля, в районе Бортничей под Киевом полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами. Водитель воздержался от теста на алкоголь. Им оказался работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Трибунский, сообщает ТСН.

«Поступило ориентирование, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим было вызвано консула посольства Российской Федерации, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт», – сообщил сержант полиции Александр Ситюк.

За транспортным средством приехал другой представитель российского диппредставительства, который сел за руль машины с дипломатическими номерами и поехал вместе с виновником инцидента.

Как сообщает ТСН, это уже не первый инцидент с участием Трибунского, 10 апреля и прошлым летом сотрудника ФСБ замечали в аналогичном положении. Все предыдущие годы с места происшествия Трибунского забирал консул.