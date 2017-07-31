Россия: Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал одобренный ранее Государственной думой закон, который предусматривает упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, а также присягу на верность России при принятии гражданства страны.

Государственная дума, нижняя палата парламента одобрила этот законопроект в третьем и последнем чтении 19 июля, а 25 июля этот документ поддержала и верхняя палата, Совет Федерации.

Документ, среди прочего, определяет, что после вступления в силу с граждан Украины при предоставлении им гражданства России не будут требовать обязательного сейчас для всех иностранцев подтверждения о выходе из предыдущего гражданства от компетентных органов страны того гражданства. Вместо этого только для граждан Украины достаточно будет нотариальной копии заявления об отказе от украинского гражданства, которое должно быть направлено в украинские органы. Российские депутаты утверждали, что Украина сознательно препятствует выходу из ее гражданства, не предоставляя надлежащих документальных подтверждений, которые «от Украины получить невозможно».

Еще одно из изменений – установление возможности отозвать гражданство России у лиц, которые были осуждены по обвинениям, связанным с терроризмом.

Как заявлял спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, «независимо от каких-либо решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства в соответствии с законом Украины, будут оставаться гражданами Украины».

В Украине уже обращали внимание, что Россия не уполномочена устанавливать порядок выхода из украинского гражданства, на что претендует упомянутый российский закон. Кроме того, действующее законодательство Украины в сфере гражданства не предусматривает процедуры «отказа от гражданства Украины», поэтому получение гражданином Украины иностранного гражданства «в связи с отказом от гражданства Украины» не может рассматриваться как законное основание для прекращения гражданства Украины – прекратить гражданство Украины может только указ президента Украины.