Защита Чийгоза использует материалы СМИ как доказательство невиновности – адвокат

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма сторона защиты одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины возле здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, продолжает предоставлять доказательства. В день 31 июля суду представлены материалы СМИ, рассказал Крым.Реалии адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Это сведения информационных агентств, которые описывали события 25 и 26 февраля. Из них следует, что накануне группой пророссийских граждан было осуществлено блокирование здания Верховной Рады. Осуществлялись призывы к захвату административных зданий со стороны «казачества». Мы видим, что следствие перекладывало это все на Чийгоза и крымских татар. По этим данным мы видим, что незаконные действия были от пророссийских граждан», – рассказал Полозов.

По словам адвоката, суд приобщил большинство доказательств, «теперь можно на них ссылаться».

В понедельник, 31 июля, в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма проходит 150-е заседание по «делу Чийгоза».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.