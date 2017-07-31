Правозащитник: Россия возрождает советские традиции в тюрьмах

Российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне считает, что возвращение политических дел в российскую судебную практику привело и к возрождению советских традиций в тюрьмах. Таким мнением правозащитник поделился в эфире Радио Крым.Реалии.

«Отношение к заключенному зависит от его статьи, прямо как во времена СССР. Если статья политическая, то зека побаиваются и, скорее всего, его даже не будет сильно прессовать администрация. Все понимают, что это дела с оглаской, а тюремщики наладили у себя такой теневой бизнес, что для них любые проверки после скандалов очень болезненны. Сами заключенные с уважением относятся к политзекам, так как те «сидят за всех», – указал Шаров-Делоне.

Он отметил, что в российских тюрьмах появляются новые веяния, которые связаны с религией и не могли существовать в советские времена.

«Если раньше были так называемые «черные» тюрьмы, где вся власть фактически находится в руках зеков, и «красные», где руководит ФСИН (Федеральная служба исправления наказаний – КР), то в последнее время появились «зеленые» тюрьмы, подчиненные местной мусульманской общине», – сказал правозащитник.

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Министерство иностранных дел Украины в декабре 2016 года заявило, что в тюрьмах и СИЗО России и Крыма содержится 31 гражданин Украины, осужденные по политическим статьям. Среди них много крымских татар, которые исповедуют ислам.