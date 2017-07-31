Президент Петр Порошенко подписал закон «О Конституционном Суде Украины», принятый парламентом 13 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте президента в понедельник, 31 июля.

«Подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд», – говорится в сообщении.

В Администрации президента отметили, что президент считает инновационными две позиции закона – прозрачный конкурсный отбор кандидатов в Конституционный суд и возможность любого подать жалобу.

«Если человек, пройдя рассмотрение своего дела в обычных судах, считает, что закон, который был применен при принятии решения по нему, является неконституционным, то он не должен больше искать народных депутатов или президента. Он получит наконец право непосредственно обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой», – цитируют слова Порошенко в президентской канцелярии.

13 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон «О Конституционном Суде Украины», принятый в рамках судебной реформы, начатой в июне 2016 года. При этом депутаты рассматривали более 500 поправок к законопроекту. После принятия этого закона в тот же день в Раде был зарегистрирован проект постановления о его отмене за «процедурные нарушения» при рассмотрении. Впрочем, уже на следующий день Верховная Рада ушла на каникулы.