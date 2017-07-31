Полозов о 150-ом заседании по «делу Чийгоза»: это самый длительный процесс в моей практике

Адвокат одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины возле здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, Николай Полозов называет это дело самым длительным в своей адвокатской практике.

Об этом Полозов рассказал в комментарии Крым.Реалии по случаю 150-го судебного заседания, которое проходит 31 июля в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма.

«Я могу сказать, что на данный момент – это самый длительный процесс, в котором я принимал участие за свою многолетнюю практику. Аналогичных дел с таким объемом доказательств и такой интенсивностью работы мне не встречалось», – говорит Полозов.

По его словам, во время судебных процессов было отсмотрено более тысячи фотографий, 100 гигабайт видео и допрошено около двух сотен свидетелей. К началу процесса дело насчитывало 35 томов, а теперь их количество составляет около 40.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.