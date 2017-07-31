Суд в России приговорил украинца к 12 годам заключения по обвинению в терроризме

Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы и штрафу.

Суд признал Сизоновича виновным в подготовке терактов в Ростовской области России, незаконном пересечении границы и незаконном владении взрывчаткой. Суд вынес приговор 31 июля.

По версии следствия, Сизонович приехал в город Каменск-Шахтинский в Ростовской области России, где делал снимки железной дороги, якобы планируя нападение.

Российское издание «Медиазона» отмечает, что на суде по его делу как свидетели выступали люди, связанные с группировкой «ЛНР». Официальный представитель Украины не был допущен к встрече с Сизоновичем, который находился под арестом с августа прошлого года.

Как заявляют правозащитники, с момента аннексии Крыма в 2014 году Россия заключила несколько граждан Украины по поддельным, политически мотивированным обвинениям.

В марте Европарламент призвал Россию освободить более 30 украинских граждан.