Севастопольцы вновь митингуют против «произвола местных чиновников» в сфере права собственности

Севастопольцы митингом выступили против «произвола российских чиновников и судей», которые, по словам участников собрания, нарушают права граждан на частную собственность. Митинг прошел 31 июля на площади Свободы, инициатором выступила семья Проценко, которую судом лишили права собственности на частный дом, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Светлана Проценко рассказала, что она и ее семья переехали в Севастополь в 2014 году из российского Нижнего Новгорода. На месте купили частный дом, однако российские власти города посчитали дом многоквартирным, причислили его к самовольным постройкам, в результате суд вынес постановление о сносе жилья.

На митинге говорили о «чиновничьем и судебном беспределе» в городе, и констатировали невозможность «отстоять свои права в законном порядке».

Активисты предложили обратиться к российскому президенту Владимиру Путину. Агитацию на фоне митинга провел кандидат на должность российского губернатора Севастополя от Коммунистической партии России Роман Кияшко, который осудил действия нынешних чиновников.

По итогам мероприятия организаторы заявили намерение «идти до конца и отстаивать свои права всеми законными способами».

После аннексии Крыма Россией, местные жители все чаще заявляют о неправомерном лишении их земельных участков. В Севастополе горожане выступают против принятия нового генерального плана города, в котором предусмотрено изменение целевого значения на участки. Российские власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма «незаконно» предоставляли людям землю.

В российском законе «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя» предусматривалось сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные согласно украинскому законодательству.