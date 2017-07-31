Москва не хочет обсуждать крымских политзаключенных – правозащитник

Российские власти отказываются вести с Украиной переговоры об обмене крымских политзаключенных. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала правозащитник Центра гражданских свобод, координатор медийной кампании за права человека Мария Томак.

«Москва принципиально не хочет говорить о гражданах Украины, которые удерживаются в России. Приговоры своих так называемых судов в Крыму Россия считает законными. Геннадия Афанасьева вернули в Украину скорее в порядке исключения, чем правила. То есть нужно искать какой-то отдельный формат для освобождения крымских политзаключенных, однако мы не видим, чтобы и украинские власти были достаточно в этом заинтересованы», – отметила правозащитник.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.