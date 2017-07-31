Госпогранслужба Украины: на «Каланчаке» задержали подозреваемого в хулиганстве

Украинские пограничники накануне, 30 июля, задержали на админгранице с аннексированным Крымом мужчину, который находился в розыске. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, 27-летний гражданин Украины, житель Кривого Рога, прибыл на КПВВ «Каланчак» с территории аннексированного полуострова.

«Во время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что, в соответствии с базой данных, гражданин находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений», – сказано в сообщении.

Украинские пограничники задержали мужчину и передали в установленном законом порядке представителям Национальной полиции Украины, добавили в пресс-службе.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».