Украинский активист Владимир Балух на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда заявил, что получал угрозы от силовиков, требовавших снять с его жилища украинский флаг.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в ходе своих показаний в Раздольненском райсуде 31 июля Балух отметил, что ранее от полицейского из своего села слышал угрозы о том, что если он не снимет флаг (украинский – КР), то у него «найдут» оружие или наркотики.

Также Владимир Балух рассказал, что во время обыска видел из окна дома, как с чердака (где якобы нашли боеприпасы – КР) спускается сотрудник полиции, но Владимира Балуха сразу заставили отойти от окна и запретили перемещаться по комнате.

Кроме того Балух сообщил, что по чердаку, где якобы нашли боеприпасы, очень сложно передвигаться, что противоречит показаниям понятых.

Заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда по делу украинского активиста Владимира Балуха задержали на полтора часа из-за несвоевременной доставки подсудимого.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.