«Отряды Путина» заколотили досками дверь штаба Навального в России (видео)

В России активисты так называемого движения «Отряды Путина» заколотили досками дверь предвыборного штаба Алексея Навального. Это произошло в Краснодаре, сообщается в Твиттере штаба.

Координатор штаба Мирослав Валькович вызвал полицию и написал заявление по факту несогласованного митинга и порчи двери.

В начале июля активисты так называемых «Отрядов Путина» – краснодарской прокремлевской организации, в которой участвуют главным образом пенсионеры, – ворвались в штаб Навального, сорвали плакаты, поломали рамки и перевернули стулья и столы.

В июле полиция задержала сотни волонтеров, участвующих в агитационной кампании Алексея Навального в разных городах России. В предвыборных штабах политика прошли обыски.