Инцидент с турбинами Siemens в Крыму стал испытанием для политики санкций по России – Климкин

Инцидент с газовыми турбинами немецкой компании Siemens, завезенными вопреки санкциям, к аннексированный Крым, стал испытанием для общей политики санкций в отношении России. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Этот инцидент, среди прочего, стал испытанием для общей политики санкций в отношении России. И в этом смысле Украина совместно с Федеральным правительством и европейскими институтами сделает все возможное, чтобы потеря доверия превратилась в новую, более последовательную позицию мирового сообщества в вопросе аннексии Крыма. Ведь это касается нас всех. Мы должны знать всю правду о сделке вокруг Siemens», – сказал Климкин.

Он также признал, что сейчас «политика в отношении Крыма является слабым местом мировой дипломатии».

«Афера вокруг турбин – это не недоразумение, а ошибка. Она приравнивается к нарушению санкций. Безусловно, без всякого сомнения именно концерну Siemens надо предпринять необходимые правовые шаги по такому необычному нарушению, безотлагательно и в полном объеме изучить предпосылки поставки турбин в Крым, вопреки договору, и отменить такое решение», – добавил Климкин.

Послы стран Евросоюза 26 июля согласились расширить санкционный список против России после скандала с газовыми турбинами Siemens, которые Москва, вопреки контрактам, завезла из России в оккупированный Крым, что запрещают санкции ЕС в отношении полуострова.

Берлин стремится добавить еще четыре юридические и физические лица из России в перечень тех лиц, чьи активы в ЕС замораживаются и кого не допускают к ЕС. Этот пакет ограничений, который сейчас содержит 150 человек и 37 компаний, пока действует до 15 сентября.

Ранее в правительстве Германии уже заявляли, что обман Москвы, которая, вопреки контрактам, завезла из России в Крым турбины компании Siemens, приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

В России заявили, что электростанции, для которых завезли турбины, все равно запустят, как и запланировано, 2018 года.