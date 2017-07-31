Чубаров требует санкций против политиков из российских регионов Кавказа за поездку в Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров считает, что в Украине должны начать уголовное производство и добиваться расширения санкций на троих политиков из Северо-Кавказского региона соседней России, посетивших в эти дни с визитом аннексированный Крым. Речь идет о главах Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Об этом Чубаров написал 31 июля на Фейсбуке.

«Самое время Генеральной прокуратуре Украины завести уголовное дело против Юнуса-Бека Евкурова, Рашида Темрезова, Рамазана Абдулатипова, а Министерству иностранных дел Украины – добиться их включения в список российских политиков, подлежащих санкциям. И последнее, но самое важное. Наше уважение к ингушскому, аварскому и карачайскому народам остается неизменным. Наступит время, когда они смогут свободно избирать своих руководителей», – отметил Чубаров.

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подписал ряд соглашений о сотрудничестве с субъектами соседней России, входящими в Северо-Кавказский федеральный округ: Ингушетией, Карачаево-Черкесией и Дагестаном. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба российского правительства Крыма.

В ГПУ, а также Министерстве иностранных дел Украины пока официально не отреагировали на визит Евкурова, Темрезова и Абдулатипова в аннексированный Крым.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».