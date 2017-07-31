Экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила о желании встретиться с режиссером фильма «Матильда», против показа которого собирают подписи в России, и людьми, которые подписывают такие петиции.

Об этом Поклонская написала 31 июля в Фейсбуке.

По ее словам, «такое общение снимет сомнения в существовании людей, защищающих веру и конституционные права».

«Приглашаю режиссера Алексея Учителя лично увидеть и пообщаться с людьми, обратившимися ко мне с заявлениями об осквернении святынь и оскорблении религиозных чувств фильмом «Матильда»... Верующие как раз собираются на молитвенное Стояние завтра, 1 августа, на территории Храма Воскресения Христова в Кадашах, где будут молиться за вразумление создателей такого «кино», – говорится в сообщении.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».