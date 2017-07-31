В Крыму вечером 31 июля завершилось судебное заседание подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда по делу украинского активиста Владимира Балуха.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, поначалу суд хотел в понедельник начать прения. Адвокат Ольга Динзе попросила сделать перерыв до 7 августа для того, чтобы защита имела возможность подготовиться к прениям, однако судья Мария Бедрицкая ходатайство не удовлетворила.

Прения сторон начнутся на заседании суда во вторник 1 августа, в 9 часов утра.

Раздольненский районный суд в понедельник исследовал вещественные доказательства – отстрелянные гильзы, промасленную тряпку и 5 прямоугольных предметов, которые судья называла тротиловыми шашками. Адвокат Ольга Динзе обратила внимание на то, что нет достаточных оснований говорить, что это тротил, поскольку взрывотехническая экспертиза во время следствия не проводилась и позднее суд также отказал в ее проведении.

Балух утверждает, что впервые увидел эти предметы после обыска в своем доме.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.