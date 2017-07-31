Афганистан: операция по обезвреживанию боевиков в Кабуле завершена, ранен полицейский

В Министерстве внутренних дел Афганистана заявили о завершении операции силовиков по обезвреживанию боевиков в Кабуле, где в понедельник 31 июля прогремел взрыв неподалеку посольства Ирака.

«Все нападавшие были убиты», – говорится в заявлении 31 июля, опубликованном спустя почти четыре часа после того, как боевики начали штурм.

Сообщается, что один полицейский получил незначительное ранение. Сотрудники посольства не пострадали.

В министерстве сообщили, что нападение началось, когда боевик-смертник взорвал себя у главных ворот посольства, позволив трем другим боевикам прорваться на территорию посольства, расположенную в центральном районе Кабула Шар-э-Нау.

Пока афганские силы безопасности боролись с захватчиками, Министерство иностранных дел Ирака заявило об эвакуации своего главного дипломата в Кабуле в египетское посольство и о попытках освободить еще двух иракских сотрудников.

Нападение произошло через две недели после того, как посольство Ирака провело пресс-конференцию, чтобы отпраздновать возвращение под контроль правительства города Мосул, удерживаемого до того группировкой «Исламское государство». Именно боевики этой группировки и взяли на себя ответственность за нападение в понедельник 31 июля.