Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» 31 июля потерпел первое поражение в третьем круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу во выездном матче с днепровским «Днепр-1» со счетом 4:0.

В составе «Днепр-1» отличился на 49 минуте защитник Ярослав Поплавка, на 63 – со штрафного удара полузащитник, капитан команды Сергей Кравченко, на 76 – нападающий Юрий Захаркив и на 80 – пенальти реализовал защитник Сергей Логинов.

Возрожденный крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.