Пенс: при Трампе США будут привлекать Россию к ответу за дестабилизирующие действия

Вице-президент США Майк Пенс заявляет, что во время правления президента Дональда Трампа США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия. Об этом Пенс заявил 31 июля во время выступления перед силами безопасности Эстонии в Таллинне.

«Президент Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия в Украине и в других местах, а также остановить поддержку враждебных режимов Северной Кореи и Ирана. При президенте Трампе США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия. И мы призываем европейских союзников и друзей делать так же. В знак нашей преданности этому президент Трамп очень скоро подпишет законодательство, что усиливает и систематизирует санкции США против России», – сказал Пенс.

Он добавил, что для улучшения отношений с США и снятия санкций Россия должна прекратить дестабилизирующие действия.

«Преимуществом для Соединенных Штатов явлются конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве, на общих интересах. Россия также заявляла, что хотела бы нормализовать свои отношения с США. К сожалению, на прошлой неделе Москва прибегла к радикальному шагу по сокращению дипломатического присутствия США в России. Президент Трамп четко дал понять: Америка открыта для лучших отношений с Россией, но президент и наш Конгресс едины в послании: улучшение отношений и снятие санкций в первую очередь потребует от России отмены действий, которые привели к введению санкций», – заявил вице-президент США .

Сенат США 27 июля почти единогласно проголосовал за поддержку новых санкций против России. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Белом доме заявили, что Трамп подпишет законопроект о санкциях.