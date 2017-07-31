Боевиков призывают показать видео с Асеевым, чтобы доказать, что он жив

Группа по освобождению военнопленных «Патриот» призывает боевиков группировки «ДНР» показать интервью с журналистом и автором проекта Донбасс.Реалии Станиславом Асеевым, чтобы убедиться, что он жив.

Как заявил в эфире радио «Донбасс.Реалии» координатор группы Олег Котенко, три недели назад группа получила информацию о сильном избиении Асеева и о том, что к нему вызвали врача. По последним данным от поддерживаемых Россией боевиков, которые получила группа, состояние здоровья Асеева улучшилось.

«Мы настаиваем на том, чтобы его показали в интервью. То есть, его признание или что-то другое. Неважно что, нам нужно видеть, что он жив. Потому что были такие моменты, когда человека били, и были летальные случаи», – сказал Котенко.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Егор Фирсов заявлял о серьезном ухудшении состояния здоровья журналиста Станислава Асеева и о том, что его, вероятно, пытали.

16 июля экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов заявил, что представители группировки «ДНР» подтвердили содержание в заложниках журналиста Станислава Асеева и позволили ему встретиться с матерью.

Связь с донецким блогером и автором Радио Донбасс.Реалии Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прервалась 2 июня. Боевики более месяца отказывались указать, где находится Асеев.

Главный редактор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ненад Пеич призывал к освобождению блогера.

К выяснению его судьбы и освобождению Асеева в случае плена призывал ряд правозащитных и журналистских сообществ: Национальный союз журналистов Украины, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов (США), «Международная амнистия».