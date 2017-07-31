Сокращение штата дипломатов США может повлиять на выдачу виз россиянам – посольство

Сокращение штата американских дипломатов в России может сказаться на оперативности консульской деятельности и выдачи американских виз россиянам, заявила пресс-атташе посольства США в России Мария Олсон.

По ее словам, еще слишком рано говорить конкретно. «Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности», – отметила Олсон «Интерфаксу».

Она подчеркнула, что решение российских властей сократить до 455 человек количество дипломатов и технических сотрудников «ничем не обоснованное и вызывает сожаление».

В МИД России заявили, что до 1 сентября Вашингтон должен сократить количество дипломатов до 455. Российский президент Владимир Путин заявляет, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США.

Сенат США 27 июля почти единогласно проголосовал в поддержку новых санкций против России. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Белом доме заявили, что Трамп подпишет законопроект о санкциях.