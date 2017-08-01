Запрет обхода блокировок в России: как он отразится на крымчанах – Радио Крым.Реалии

Как запрет обхода блокировок в интернете скажется на крымчанах? Когда крымчане почувствуют на себе улучшение экономической ситуации на полуострове, о котором рапортуют российские ведомства? Почему у крымского побережья потерпел кораблекрушение сухогруз с пшеницей?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с украинским экономистом, директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым, крымским политологом Евгенией Горюновой, российским экономистом Дмитрием Некрасовым, российским юристом, советником международной юридический фирмы Dentons Владиславом Архиповым, российским оппозиционным политиком, экс-депутатом Государственной Думы Дмитрием Гудковым, украинским экспертом в сфере информационной безопасности Владимиром Таратушкой, украинским экспертом в транспортной сфере Максимом Гардусом, первым заместителем председателя Российского профессионального союза моряков Игорем Ковальчуком и председателем Федерации морских профсоюзов Украины Максимом Слюсаревским.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.