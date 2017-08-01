В России «Ночные волки» впервые с 2012 года не получили грантов от Путина

В России впервые с 2012 года Кремль отказался выдавать мотоклубу «Ночные волки» президентские гранты. Об этом 31 июля сообщает российская газета «Коммерсант».

Отмечается, что российские байкеры подавали три заявки на получение бюджетных денег, две из них были отклонены из-за несоответствия требованиям конкурса. Еще одна заявка – на проведение «Детской новогодней елки в Байк-центре» – была отклонена.

Всего «Ночные волки» просили выделить им более 15 миллионов рублей (около 6,4 млн грн – КР). Координационный комитет, который рассматривал заявки на гранты, возглавлял первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

С 2012 года байкеры в качестве президентских грантов в России получили не менее 60 миллионов рублей (около 25 млн грн – КР).

Председатель российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов является одним из лидеров прокремлевского движения «Антимайдан». США и Канада внесли его в санкционный список лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Крыма. По данным Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, «Ночные волки» получают многомиллионные гранты из бюджета России.