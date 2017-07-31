МИД Украины направил в Москву ноту из-за пьяного российского дипломата

Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту из-за того, что российский дипломат в Киеве управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом 31 июля сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

«Прислали ноту Российской Федерации по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины», – сообщила Марьяна Беца.

Поздно вечером 30 июля на Харьковском шоссе в Киеве патрульные полицейские остановили автомобиль с дипломатическими номерами, за рулем которого находился гражданин Российской Федерации с признаками опьянения, которое не удалось подтвердить в установленном порядке.

В украинском МВД сообщили, что полицейские заметили запах алкоголя, покраснение кожи лица и дрожание пальцев рук у водителя, однако не составляли протокол об административном нарушении за отсутствия соответствующих полномочий – у мужчины было дипломатическое удостоверение.

В российском дипучреждении инцидент пока не комментировали.