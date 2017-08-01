В Севастополе ждут участников «автопробега дружбы «Берлин-Москва»

В Севастополе начали подготовку к встрече граждан Германии, которые в рамках «автопробега дружбы «Берлин-Москва» намерены посетить города России и аннексированный Крым. Подконтрольные Кремлю власти города запланировали культурно-историческую программу с возложением цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941 – 1942 годов, посещением достопримечательностей и немецкого военного кладбища.

«Планируется, что в Севастополь прибудут около 100 граждан Германии. Автопробег начался в Берлине у Бранденбургских ворот 23 июля масштабным музыкальным фестивалем за мир. Участники едут на легковых автомобилях, домах на колесах и автобусах. Автопробег продлится три недели и охватит 45 городов России», – сказано на сайте нынешней администрации города.

Согласно плану, участники акции прибудут в Севастополь 4 августа.

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного полуострова регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым. Таким образом стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».