Министр экономики Германии Бригитта Циприс 31 июля призвала партнеров по Евросоюзу противостоять новым санкциям США, которые могли бы повредить западным компаниям, имеющим дело с Россией.

«Мы считаем, что это противоречит международному праву. Американцы не могут наказывать немецкие компании за то, что они имеют бизнес-интересы в другой стране», – сказала Циприс в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«Конечно, мы не хотим торговой войны. Но важно, чтобы сейчас Европейская комиссия рассмотрела контрмеры», – добавила немецкий министр.

Новые санкции, направленные прежде всего против энергетических компаний России, является частью законопроекта, одобренного Конгрессом США на прошлой неделе. Ожидается, что этот документ будет подписан президентом Дональдом Трампом.

Положения, влияющие на бизнес европейских компаний, позволят Трампу применить санкции и к западным партнерам российского «Газпрома». Это, в частности, касается строительства газопровода «Северный поток-2», совместного российско-германского проекта транспортировки газа через Балтийское море.