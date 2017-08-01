Корреспонденту Радио Свобода в Туркменистане угрожали смертью

Корреспонденту Радио Свобода в Туркменистане Солтан Ачиловой угрожало смертью лицо, назвавшее себя полицейским, сообщает туркменская редакция Радио Свобода.

По словам Ачиловой, во время съемки мероприятий по случаю Велосипедного дня в Туркменистане 29 июля мужчина приказал ей прекратить съемку и сказал, что в противном случае «прикончит» журналистку.

На прошлой неделе 68-летняя Ачилова сообщила, что неустановленный мужчина пытался украсть ее мобильный телефон, когда она собиралась фотографировать. Два последних нападения следуют за нередкими случаями насилия в отношении Ачиловой в ноябре 2016 года, говорится в сообщении корпорации RFE/RL, частью которой является Радио Свобода.

«Журналистика не является преступлением, в Туркменистане или в других местах современного мира. На сегодняшний день жизнь Солтан находится под очевидной угрозой, чтобы остановить ее работу в Туркменистане», – заявил президент RFE/RL Томас Кент.

«Туркменское правительство должно немедленно прекратить преследование Солтан Ачиловой и гарантировать ей безопасность», – настаивает Томас Кент.

Нападения на сотрудников Радио Свобода участились в последние годы в Туркменистане, который остается одним из самых закрытых обществ в мире. В исследовании Freedom House в 2017 году Туркменистан назван в категории «несвободных» стран.