В Крыму сотрудника полиции подозревают в вымогательстве

В аннексированном Крыму назначена служебная проверка в отношении сотрудника управления МВД России по Алуште, которого подозревают в вымогательстве взятки. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба крымского правоохранительного ведомства.

«Согласно полученной информации, начальник одного из подразделений алуштинской полиции потребовал от местной предпринимательницы деньги в сумме 30 000 рублей (около 12,9 тыс. грн – КР) за непривлечение ее к ответственности за выявленные правонарушения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время этот сотрудник задержан и взят под стражу.

Комментариев подозреваемого или его адвокатов на данный момент нет.

В случае, если вина силовика будет доказана, его ждет увольнение из правоохранительных органов по дискредитирующим основаниям, также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом, отметили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».