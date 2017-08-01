Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) заявила 31 июля, что Россия не достигла достаточного прогресса в борьбе с допингом и не может быть возобновлена в праве выступать на международных легкоатлетических соревнованиях.

«Был достигнут существенный прогресс, но еще есть проблемы, которые нужно решить», – заявил председатель рабочей группы ИААФ по вопросу допинга в России Руне Андерсен.

«Главный вопрос заключается в том, что ни один значительный объем тестирования не производится», – указал представитель ИААФ.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое, по данным Андерсена, проводило 19000 тестов на допинг за год до прекращения своих полномочий, в настоящее время имеет право проводить лишь несколько тысяч тестов в год и все еще не соответствует требованиям.

Также российские власти до сих пор не полностью признали и сделали выводы, опубликованные в прошлом году Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), которое ранее выявило широкомасштабное государственное финансирование программы сокрытия употребления допинга, добавил Андерсен.

4 августа в Лондоне начнется чемпионат мира по легкой атлетике, в котором примут участие 19 россиян. Они будут выступать под нейтральным флагом, в случае их победы на стадионе не будет звучать российский гимн. Сейчас ИААФ лично допускает к соревнованиям каждого атлета. Это происходит после основательной проверки «чистоты» спортсмена.