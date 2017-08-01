Член Меджлиса Риза Шевкиев: украинская армия могла дать отпор оккупантам в Крыму

Член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев убежден, что если бы в Украине больше знали об истории дружбы между украинским и крымскотатарским народами, то украинская армия могла бы противостоять российским войскам во время оккупации Крыма 2014 года.

Об этом Шевкиев рассказал 1 августа в Киеве на пресс-конференции «Итоги проведения первого Дня украинско-крымскотатарской дружбы и солидарности в Ичнянском районе Черниговской области и о перспективах празднования 360-летия Конотопской битвы».

Риза Шевкиев отметил «нежелание некоторых руководителей в правительстве Украины» развивать тему исторического сотрудничества между народами.

«Если бы эта тема развивалась в дооккупационный период, с приходом «зеленых человечков» в Крым украинская конница в виде танковой бригады успела бы войти войти в Крым и дать отпор оккупантам. Если бы мы развивали эту тему, весь народ Украины знал бы, помнил бы о том, что когда-то в Конотопской битве почти 50-тысячная конница крымского хана пришла на помощь украинскому народу», – сказал Шевкиев.

Он добавил, что Дни украинско-крымскотатарской дружбы и солидарности «заложат механизм, который позволит украинскому народу помогать крымскотатарскому народу в освобождении своей родины». И напомнил, что от украинского правительства крымские татары ожидают предоставления национально-территориальной автономии в составе Украины.

В Ичнянском районе Черниговской области 26 июля впервые отметили День украинско-крымскотатарской дружбы и солидарности. В мероприятиях приняли участие члены Меджлиса крымскотатарского народа, представители органов власти, крымской общественности.

В селе Крупичполе в честь украинско-крымскотатарского военного братства установили памятный знак на месте, где в 1659 году, накануне Конотопской победы над московскими захватчиками, встретились войска гетмана Ивана Выговского и крымского хана Мехмед IV Гирея.