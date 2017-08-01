Трамп подписал закон о введении новых санкций против России – Пенс

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против России. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс 1 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили в Тбилиси, видеозапись которого обнародована на сайте Белого дома.

По словам вице-президента США, для отмены санкций требуется выполнение Москвой своих обязательств.

«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против России. Мы стремимся отменить их, но это станет возможным только при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», – заявил Пенс.

Сенат США 27 июля проголосовал в поддержку новых санкций против России. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией.