В Раздольненском районном суде ожидают последнее слово Балуха

В подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде по делу украинского активиста Владимира Балуха 1 августа объявлен перерыв, после будет предоставлено право последнего слова подсудимому, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Адвокаты в рамках судебных прений еще раз обратили внимание суда на отсутствие в расследовании отработки других версий, многочисленные нарушения при проведении обыска, наличие угроз и предвзятого отношения к Балуху в связи с его политическими убеждениями, а также отсутствие ясности в заключениях экспертиз.

Защита указала на то, что «суд не заинтересован в установлении истины и отказывал практически во всех ходатайствах, которые могли бы повлиять на установление этой истины».

В начале заседания прокурор запросил наказание для Балуха в виде лишения свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии общего режима.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.