Полиция в Феодосии эвакуировала людей и оцепила один из пляжей города

В Феодосии утром 1 августа полиция эвакуировала отдыхающих с пляжа у базы «Ай-Петри», территория места отдыха оцеплена. По данным правоохранительных органов, здесь найден предмет, похожий на боеприпас времен Второй мировой войны. Такую информацию «Крыминформу» ​подтвердили в пресс-службе феодосийского городского отдела полиции.

«В дежурную часть отдела полиции по Феодосии поступило сообщение о том, что на одном из городских пляжей граждане обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ. Прибывшими полицейскими проведена эвакуация людей, территория пляжа оцеплена», – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан. Обнаруженным предметом занимаются специалисты.