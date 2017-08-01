В Крыму неправильно посчитали рост экономики за три года – российский экономист

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма в отчете об экономическом росте с 2014 года использовало некорректную методику. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский экономист Дмитрий Некрасов.

«Нужно всегда сопоставлять рост доходов с ростом расходов. Треть доходов в Крыму – это пенсии. Они выше украинских в три раза, потому неудивительно, что и рост экономики выходит похожим. Еще 20 процентов – это бюджетники, тоже с высокими зарплатами. Таким образом у половины населения выросли доходы, просто потому что российские стандарты выше украинских. Однако при этом Крым в 2015 году стал регионом с самой высокой инфляцией, по сравнению с Россией, – 26 процентов», – сказал экономист.

Крымский политолог Евгения Горюнова при этом отметила, что российские власти полуострова осознанно идут на искажение фактов.

«Перед самым крахом Советского Союза газета «Правда» тоже писала, что планы выполнили, перевыполнили, но экономику это не спасло. Крымские власти хотят состроить хорошую мину при плохой игре. Вливания в экономику полуострова существуют скорее на бумаге. По федеральной целевой программе идет сильное отставание: деньги или не поступают, или поступают, когда делать уже ничего нельзя», – указала Горюнова.

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Российское Министерство экономического развития полуострова опубликовало отчет, где указано, что реальный сектор экономики вырос с 26 процентов до почти 42 процентов. В нем также говорится, что уровень безработицы на полуострове снизился в 4 раза, а потребность предприятий в рабочей силе выросла в 3 раза.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».