Прокуратура АРК направила в суд дела по двум крымским экс-депутатам за госизмену

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты по двум бывшим крымским депутатам, которых обвиняют в государственной измене. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба украинского надзорного ведомства.

«В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Имен бывших депутатов прокуратуре АРК не называют. Комментариев самих обвиняемых или их адвокатов на данный момент нет.

В ведомстве отмечают, что следователи и прокуроры прокуратуры АР Крым направили в суд уже 49 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.

По ходатайствам следователей и прокуроров суд наложил арест на имущество вышеуказанных 49 бывших депутатов, а именно: 23 квартиры, 16 жилых домов, 31 автомобиль, 4 земельных участка, 2 магазина, катер и банковские счета.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».