Российская турфирма, продававшая туры в Крым, закрылась из-за убытков

Российская туристическая компания «Вектурия» объявила о приостановке деятельности «в связи с невозможностью выполнить обязательства по договорам о реализации турпродукта». Как сообщается 1 августа на сайте компании, турфирма поясняет произошедшее ограблением офиса и падением спроса на туры.

«ООО «Вектурия» сообщает о невозможности оказания услуг по договорам о реализации туристского продукта и приостановке своей деятельности с 28 июля 2017 года», – говорится в заявлении.

В компании добавили, что падение спроса на туры в 2017 году, «повлекло за собой недостаточность оборотных средств и приостановку работы».

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на директора туркомпании Ивана Букаева сообщила российскому «Интерфаксу», что «порядка 20 туристов должны за счет фингарантий получить в качестве компенсации от страховщика практически полную стоимость туров».

По ее словам, «хуже положение у тех клиентов, для которых компания бронировала туры в качестве агента», поскольку к ним финансовые гарантии «Вектурии» отношения не имеют. Речь идет о путевках в аннексированный Крым, сепаратистский регион Грузии Абхазия и в Беларусь.

«Пока сложно назвать общее количество пострадавших туристов, но это как минимум 150 человек, которые купили путевки на общую сумму около 3,6 млн рублей (около 1,5 млн грн – КР)», – уточнила Тюрина.

Российский «Интерфакс» отмечает, что компания работала с 2010 года. Офис «Вектурии» был ограблен 27 августа 2016 года, в компании заявили о «значительных убытках».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».