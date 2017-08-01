Одесские пограничники задержали иностранное судно, заходившее в порты Крыма (видео)

Пограничники Одесского отряда морской охраны задержали иностранное судно-нарушителя, которое заходило в закрытые порты Крыма. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Теплоход SAN PORFYRIOS был остановлен пограничниками в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. По предварительным данным, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) и тем самым IMO (уникальный идентификатор судна), который находится на борту теплохода SAN PORFYRIOS (флаг Белиз), неоднократно, в течение 2014-2015 годов, заходило во временно закрытые порты аннексированного Крыма.

«Несмотря на то, что судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные органы, пограничники тщательно отслеживали путь судна по уникальному идентификатору суда (IMO). Номер IMO остается связанным с корпусом судна в течение всего времени его существования, независимо от изменения названия, флага или судовладельца», – говорится в сообщении.

Первичный осмотр судна показал, что судовая и навигационная документация в полном порядке, отметок о заходы в порты АР Крым нет, однако тщательный анализ архивной документации позволил выявить, что на борту имеются судовые документы, в которых зафиксированы неоднократные заходы судна SAN PORFYRIOS в порты Крыма, сообщили в пресс-службе украинского пограничного ведомства.

Отмечается, что к тому времени судном управлял другой капитан, а экипаж неоднократно менялся. Однако один из помощников капитана дважды был в портах Крыма на данном судне, а потому является нарушителем украинского законодательства.

Все факты выявленных правонарушений зафиксировано, собраны копии подтверждающих документов, для правовой оценки они будут переданы в прокуратуру. В отношении иностранного гражданина-нарушителя законодательства, вынесен запрет на въезд в Украину на 3 года.

В марте 2017 года в Одессе суд конфисковал судно Sky Moon, арестованное после захода в порты Крыма, сообщила 16 марта пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение принято впервые в истории страны.

Членам экипажа судна Sky Moon, арестованного после захода в порты Крыма, пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

С момента аннексии Госпогранслужба Украины отследила 652 иностранных судна, которые нарушили украинское законодательство и заходили в порты аннексированного Крыма.

Благодаря изменению украинского законодательства с прошлого года Госпогранслужба может задерживать такие суда и их грузы.