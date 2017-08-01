В Турции начинается суд по делу около 500 подозреваемых в причастности к попытке переворота

В Турции 1 августа начинается суд по делу 500 человек, которые являются подозреваемыми по делу о прошлогодней неудачной попытке переворота в стране.

Многим из 486 подозреваемых грозит пожизненное заключение по обвинению, в частности, в убийстве и попытке покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Этот суд является одним из десятков процессов, происходящих в Турции в связи с попыткой неудавшегося переворота, в результате которого в июле 2016 погибли около 250 человек.

В Турции действует чрезвычайное положение, введенное после неудачной попытки переворота в июле прошлого года, целью которого было свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого власти провели массовые аресты, которые критикуют правозащитники и западные столицы.

С момента попытки переворота силы безопасности Турции арестовали около 50 тысяч человек были также освобождены более 100 тысяч человек.