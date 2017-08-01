Москва: в областном суде во время слушания дела произошла стрельба

В Московском областном суде во время слушаний по делу так называемой «банды ГТА» произошла стрельба. Из здания суда эвакуировали людей, есть раненые. «Интерфакс» сообщает, что правоохранительные органы «обезвредили» пятерых преступников, которые напали на конвойных. По данным агентства, трое из них убиты, двое задержаны. «РИА Новости», в свою очередь, сообщает о четырех убитых подсудимых.

По делу «банды ГТА» проходят девять человек. Их обвиняют в серии убийств в 2012–2014 годах на трассе М-4 «Дон». Всего жертвами преступников, по версии следствия, стали 17 человек, еще двое были ранены.